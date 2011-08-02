У таборах залізниць України оздоровилося 13 тис. дітей

Під час літніх канікул 2011 року в оздоровчих установах України вже відпочили майже 13 тис. дітей і ще більш як 3 тис. перебувають у залізничних галузевих оздоровницях.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Серед них з багатодітних і малозабезпечених сімей – 327 дітей, сиріт - 49, інвалідів - 15, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або при виконанні службових обов`язків, - 26, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи - 167.

Як нагадують у відомстві, зараз на балансі залізниць України перебуває 27 дитячих оздоровчих установ, які можуть прийняти одночасно більш як 7 тис. дітей.