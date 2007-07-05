Рівненська дитяча лікарня отримала обладнання для штучної вентиляції легенів

Представники Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» на чолі з головою наглядової ради Фонду Катериною ЮЩЕНКО відвідали сьогодні Рівненську обласну дитячу клінічну лікарню і передали їй обладнання для штучної вентиляції легенів.

Як повідомили УНІАН у Фонді, вони відвідали відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, ознайомилися з його роботою.

Головний лікар Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні Михайло ТОМИЦЬКИЙ розповів про програму неонатальної допомоги та виходжування дітей з критично низькою масою при народженні, впроваджену у закладі. Також гості відвідали відділення патології новонароджених.

У заході також взяли участь заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова АМНУ Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ, директор програми «Від лікарні до лікарні» Віра ПАВЛЮК, голова Рівненської облдержадміністрації Віктор МАТЧУК, перший заступник голови облради Валентин КОРОЛЮК, Рівненський міський голова Віктор ЧАЙКА, представники місцевої влади.