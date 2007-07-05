Україна підготувала заявку на отримання гранту на боротьбу з туберкульозом

Неурядові організації спільно з державними установами України підготували заявку в Глобальний фонд (ГФ) з боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією на отримання п`ятирічного гранту в розмірі 94,683 мільйонів доларів на подолання епідемії туберкульозу в країні.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила керівник Офісу Організації з оптимальних технологій у області охорони (РАТН) здоров`я Катерина ГАМАЗІНА.

«Результати розгляду заявки стануть відомі восени цього року, а у разі її схвалення Україна з кінця 2008 року зможе одержувати кошти», - сказала К.ГАМАЗІНА.

За її словами, метою заявки в ГФ є понизити в Україні захворюваність і смертність від туберкульозу серед найуразливіших груп населення. «Загальна стратегія програми полягає в посиленні основних елементів Загальнонаціональної програми протидії захворюваності туберкульозом, що дозволить досягти глобальних цілей з виявлення 70% хворих туберкульозом і завершити лікування 80% пацієнтів від кількості виявлених випадків», - уточнила керівник Офісу РАТН.

У заявці міститься сім основних завдань: поліпшення якості надання послуг і збільшення географічного обхвату стратегією; посилення управління, моніторингу і можливостей оцінки Національної програми з контролю за туберкульозом; посилення роботи мережі бактеріологічних лабораторій в цивільному секторі і пенітенціарній системі; впровадження в чотирьох пілотних регіонах системи контролю за туберкульозом з множинною стійкістю до ліків; впровадження загальної діяльності з боротьби з туберкульозом і ВІЛ; розширення і вдосконалення контролю за туберкульозом в установах пенітенціарної системи; підтримка розширення Стоп-ТБ-стратегії за допомогою технологій адвокацій, комунікацій і соціальної мобілізації.

Громадські експерти вважають, що Україна має високий шанс на схвалення своєї заявки в Глобальному фонді. «У 2003 і 2005 роках заявка Україна не була схвалена, а на цей раз, враховуючи якість підготовки заявки, є високі шанси одержати безвідплатний грант», - сказав голова правління Фонду «Громадський рух «Українці проти туберкульозу» Віталій РУДЕНКО. Він уточнив, що на отримання коштів також претендують Індія і Китай.

Довідка УНІАН. Глобальний фонд боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією є унікальним фінансовим інструментом для підтримки країн, що розвиваються, в боротьбі з цими хворобами. Бюджет Фонду формується за рахунок внесків країн-донорів.