МОЗ просить гроші на ліки хворим на гемофілію

Міністерство охорони здоров’я проситиме уряд виділити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих на гемофілію.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО під час зустрічі з головою правління Всеукраїнського товариства гемофілії Олександром ШМІЛО, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

«Ми розуміємо, що ситуація з забезпеченням хворих на гемофілію ліками сьогодні складна. Не дивлячись на збільшення державою фінансування на закупівлю препаратів для людей, хворих на гемофілію, із 40 млн. грн. у 2010 році до 68 млн. грн. в цьому році, ця сума залишається недостатньою і становить лише 12% від потреби», – зазначив О.АНІЩЕНКО.

За його словами, Міністерство охорони здоров`я планує звернутися до уряду з проханням виділити додаткові кошти на фінансування ліків для цієї категорії хворих. «І я вважаю, що в першу чергу ми маємо забезпечити ліками дітей, щоб покращити якість їх життя та зменшити інвалідизацію», - сказав він.

Міністр проінформував голову правління Всеукраїнського товариства гемофілії про те, що сьогодні проводиться активна робота із забезпечення хворих ліками. Вже відбулось 4 процедури відкритих торгів з централізованої закупівлі медикаментів для хворих гемофілією на загальну суму більш ніж 38 млн. грн. Але одні торги із закупки "фактору 8" не відбулись, бо учасники торгів надали пропозиції, в яких вартість перевищувала ціни минулого року. Повторні торги відбудуться до кінця цього тижня.

«Усвідомлюючи усю складність ситуації хворих на гемофілію, я звернувся до виробників препаратів з проханням надати гуманітарну допомогу, і сподіваюсь, що ми таку допомогу отримаємо, – зазначив О.АНІЩЕНКО. – Окрім того, міністерство звернулось до регіональних органів самоврядування з наполегливим проханням забезпечити за рахунок місцевих бюджетів необхідний запас ліків для хворих на гемофілію для ургентних (невідкладних) випадків».

О.ШМІЛО повідомив міністру про ті заходи, яких вживає товариство, аби допомогти забезпечити хворих ліками. Зокрема, він повідомив про гуманітарну допомогу від Всесвітньої федерації гемофілії та Товариства гемофілії Німеччини у вигляді препаратів для хворих на гемофілію, яка очікується в цьому році.

«Це перший раз, коли відбулась зустріч з міністром, і ми можемо вести конструктивний діалог, – зазначив О.ШМІЛО. – Я сподіваюсь, що разом ми зможемо знайти шляхи вирішення проблеми і допомогти хворим».

Під час зустрічі була досягнута домовленість щодо участі представників Всеукраїнського товариства гемофілії у розробці номенклатури препаратів для хворих на гемофілію на наступний рік, а також спільну роботу щодо оптимізації закупівель і більш раціонального розподілу ліків.