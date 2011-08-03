Азаров потрапив до українських лікарень: Так лікувати людей не можна – це варварство

Азаров відзначає незадовільний стан деяких лікарень в Україні

Київ. 3 серпня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає незадовільний стан деяких лікарень в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, поділившись враженнями від відвідання лікарень у Макіївці і Севастополі.

Кажучи про гірничу лікарню в Макіївці, М.АЗАРОВ наголосив, то палати в ній нагадують «занедбані комірчини», в лікарні немає сучасного рентгенівського обладнання.

«Так лікувати людей не можна – це варварство», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що більшість будівель Севастопольської міської лікарні споруджена ще у XIX столітті, палати перебувають у незадовільному стані.

«Пирогов у кращих умовах працював», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він був обурений оголошенням, яке побачив у лікарні, про те, що хворі мають приносити свою постільну білизну.

«Біля дверей висить сакраментальне оголошення. Пацієнти повинні мати із собою рушники і постільну білизну. До чого ми дійшли за роки популізму, безвідповідальності, соціальної сліпоти! Негайно потрібно за кілька років позбутися такої ганьби для європейської держави. Це наше першочергове завдання», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також наголосив, що уряд виділить усі необхідні кошти для ліквідації «ганебного» стану в медицині і відновлення соціальної справедливості.