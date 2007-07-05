Учені виявили «ген астми»

Міжнародній групі дослідників із США, Великобританії, Франції і Німеччини вдалося ідентифікувати ген, пов`язаний з підвищеною вірогідністю розвитку бронхіальної астми у дітей.

Розташований в 17-ій хромосомі ген під назвою ORMDL3 був виявлений співробітниками Університету Мічігану при дослідженні генотипів 2237 дітей, 994 з яких страждали астмою. За даними учених, наявність певного варіанту цього гену пов`язана зі збільшенням ризику розвитку захворювання на 60-70%. У білих клітинах крові астматиків також виявлені підвищені концентрації кодованого ORMDL3 білка.

Дані американських учених мали підтвердження в ході додаткових генетичних досліджень за участю 2000 дітей з Німеччини і 3000 дорослих астматиків з Великобританії.

За словами учених, вони допускали, що ген, пов`язаний з розвитком астми, гратиме помітну роль в роботі імунної системи і формуванні алергічних реакцій. Проте дані про роль ORMDL3 в цих процесах на сьогоднішній день відсутні. Таким чином, біохімічний механізм взаємозв`язку ORMDL3 і астми, як і раніше, залишається невідомим.

Проте, дослідники вважають, що це відкриття рано чи пізно призведе до розробки нових тактик лікування важкого хронічного захворювання. За словами одного з організаторів дослідження, професора Національного Інституту серця і легенів (США) Уїльяма Куксона (William Cookson) виявлений ген є найсерйознішим з відомих до теперішнього часу спадкових чинників ризику розвитку астми. Пошук генетичних чинників розвитку астми продовжується. Проте, на думку експертів, нові знахідки генетиків в цій сфері навряд чи будуть такими ж значними, як відкриття ORMDL3.

Lenta.ru