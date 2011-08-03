Мережа ЛЖВ судитиметься з митницею через ліки для ВІЛ-інфікованих

Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (ЛВЖ), подасть судовий позов до Державної митної служби України за розповсюдження неправдивої інформації щодо вантажу з ліками для хворих українців.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив заступник голови Координаційної ради Всеукраїнської мережі ЛВЖ Дмитро ШЕРЕМБЕЙ.

Він повідомив, що 20 липня на Ягодинській митниці був затриманий вантаж з благодійною допомогою (препарат АЛУВІА) для 5 тис. українців, хворих на СНІД. За словами Д.ШЕРЕМБЕЯ, через технічні помилки в документах ліки були визнані контрабандою та взагалі можуть бути знищені. Він зауважив, що 21 липня Державна митна служба розповсюдила прес-реліз, в якому містилася неправдива інформація щодо того, що “за ці ліки на незрозумілі рахунки було перераховано 30 млн. грн. з держбюджету, хоча ці ліки мали бути безкоштовними”.

Д.ШЕРЕМБЕЙ запевнив, що ці ліки були надані хворим українцям на безкоштовній основі, і держава не має до їх закупівлі жодного відношення. Крім того, додав він, ці ліки постачаються в Україну вже протягом 7 років.

“Наразі порушено кримінальну справу, вантаж арештовано і є ризик переривання вже у вересні лікування 5 тис. українців... В результаті технічної помилки в документах люди залишаться без лікування”, - сказав Д.ШЕРЕМБЕЙ.

Зі свого боку заступник голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та інших соціально-небезпечних захворювань Олена ЄЩЕНКО зауважила, що затримкою вантажу стурбовані в Міністерстві охорони здоров’я.

“Дана ситуація нас дуже турбує, оскільки було розраховано по дням наявність препаратів в регіонах. Міністр охорони здоров’я стривожений особисто даною ситуацією і займається вирішенням цього питання”, - сказала вона.

О.ЄЩЕНКО зауважила, що міністерство зверталося до митниці із запитами з приводу цієї ситуації, однак, на жаль, поки що реакції немає. “Ми сподіваємося на те, що дана ситуація буде вирішуватися швидко та оперативно в рамках законодавства. Ми просимо про збереження вантажу, про оперативний розгляд справи та недопущення знищення препаратів”, - сказала вона.

У свою чергу керуючий партнер юридичної компанії LCF LAW GROUP Ганна ОГРЕНЧУК зауважила, що ціна позову до митниці становитиме 15 млн. 195 тис. 706 грн. 67 копійок. “Ми будемо відстоювати наші інтереси та інтереси хворих в суді. Ні у кого не виникає сумніву, що та інформація, яку розповсюдила митниця, не відповідає дійсності та нанесла шкоди”, - сказала вона.

Г.ОГРЕНЧУК пояснила, що сума, яка значитиметься в позові, є тією сумою вартості, яка була сплачена за ліки. Вона наголосила, що позов буде поданий протягом цього тижня.

Зі свого боку в Держмитслужбі повідомили, що ліки в кількості 5 427 кг вартістю 15 195 706 грн., вилучені як речовий доказ у кримінальній справі, наразі зберігаються під охороною на Державному виробничо-торговому підприємстві «Волиньфармпостач» (м. Луцьк) в аптечному складі номер 1 у належних умовах.

За даними митників, вантаж лікарських засобів, що використовуються при лікуванні ВІЛ/СНІД, був затриманий 18 липня 2011 року через подання перевізником документів, що містять неправдиві дані, стосовно статусу товару, мети його переміщення та комерційної цінності.

Відповідно до статті 201 КК України, контрабанда – це переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах. Одним із способів незаконного переміщення є подання митному органу, як підстави для переміщення товарів, документів, що містять неправдиві дані.

Зокрема, в даному випадку, згідно інвойсу, поданого при переміщенні, вантаж являє собою гуманітарну допомогу. Однак згідно з поданими в процесі оформлення в пункті пропуску документами, вбачається, що вантаж є комерційним, заявляють митники.

Складено протокол про порушення митних правил стосовно водія і порушено кримінальну справу за фактом. Кримінальну справу передано до Любомльської міжрайонної прокуратури Волинської області для передачі за підслідністю.