Українці більше часу проводять за комп’ютером і в церкві

Українці в порівнянні з 1994 роком стали більше вільного часу проводити за комп’ютером (із 5 до 20%) і в церкві (із 14 до 28%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина БЕКЕШКІНА, представляючи результати багаторічного проекту Інституту соціології НАН України “Моніторинг соціальних змін”, який був розпочатий у 1992-1994 роках.

В той же час, за її словами, лідером у структурі проведення вільного часу є перегляд телепередач (у 1994 році - 79%, в 2010 році - 87%). Вона зазначила, що істотно зменшилась у 2010 році в порівнянні з 1994 роком кількість тих, хто протягом тижня слухав радіопередачі (із 47 до 33%), читав художню літературу (із 38 до 21%), займався з дітьми (із 39 до 28%), відвідував кінотеатри (із 8% до 5%), бібліотеки (із 7 до 4%), відпочивав на природі (із 21 до 13%), робив ранкову зарядку, займався фізкультурою (із 18 до 13%), грав у настільні ігри (із 12 до 8%), займався прикладною творчістю (із 13 до 5%).

Разом з тим українці стали частіше ходити в гості (40% у 1994 році і 45% - 2010 році) та приймати гостей (38% у 1994 році і 46% - у 2010 році).

Старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України Наталя БОЙКО відзначила, що “у 2002 році користувачів Інтернету в Україні налічувалось лише 4%, а сьогодні, у червні, за даними дослідження, більш ніж 35%”.

Вона зазначила, що відповідаючи на запитання: “Без яких речей ви не можете обходитись в повсякденному житті?”, 26% українців кажуть, що без Інтернету, а 25,7% - без комп’ютера. За її словами, дослідження показало, що “в умовах кризи українці стали активніше використовувати Інтернет-мережу”. Н.БОЙКО додала, що сьогодні освоюють Інтернет всі вікові верстви населення в Україні, хоч молодь до 25 років і лідирує - майже 62%, проте збільшується і кількість користувачів Інтернету серед 30-річних - 42%, серед 40 річних і “навіть у віці 45 років фіксується на сьогодні десь 25% користувачів”. За її словами, “в Києві зафіксовано десь приблизно 56% користувачів, у великих містах – майже 39%, у невеликих містах - 37%, а в селах користуються Інтернетом приблизно 11% їх мешканців”.

Н.БОЙКО наголосила, що “на даний момент користуються Інтернетом вдома 85% усіх користувачів, на роботі близько 30% користувачів Інтернету і в Інтернет-кафе, клубах - десь близько 7%”.

Вона також відзначила, що в Інтернеті знайомляться з останніми новинами і поточною інформацією близько 60% всіх українських користувачів. За її словами, спілкуються в соціальних мережах, чатах близько 57% користувачів, користуються електронною поштою - 48%. Також, за словами співробітника Інституту соціології НАНУ, шукають інформацію про товари та послуги близько 24% українських користувачів, здійснюють покупки он-лайн близько 9%.