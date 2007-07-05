15-річний хірург здався індійським властям

Підліток, підозрюваний в незаконному проведенні хірургічної операції, здався властям індійського штату Таміл-наду. Батьки хлопця, лікарі за фахом, були арештовані 25 червня, після того, як відеозапис операції побачили члени Індійської медичної асоціації.

Минулої весни 15-річний Діліпан Радж (Dileepan Raj) провів кесарів розтин 20-річній пацієнтці в жіночій клініці, що належала батькові. Операція фіксувалася на відеокамеру. Після цього батьки підлітка передали плівку в місцеве відділення Індійської медичної асоціації, заявивши при цьому, що їхній син гідний запису до «Книги рекордів Гіннеса» як наймолодший хірург. В даний час батькам вундеркінда пред`явлені звинувачення в шахрайстві і створенні загрози для життя пацієнтки.

За даними поліції, хлопець, що ховався після арешту батьків, врешті-решт прийшов з повинною до місцевого суду у справах неповнолітніх. Зараз поліцейські домагаються офіційного дозволу на його арешт. Чи будуть йому пред`явлені звинувачення, невідомо.

Зі свого боку, пацієнтка неповнолітнього хірурга, яка є його далекою родичкою, відмовляється висувати будь-які звинувачення проти нього або його батьків. Її дитина з`явилася на світ з вродженим дефектом, який не пов`язаний з хірургічною операцією.

Lenta.ru