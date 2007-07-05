Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання отримає реанімобіль

До кінця року за сприяння Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання отримає новий сучасний реанімобіль вартістю близько 600 тис. грн. Про це повідомила голова Наглядової ради Фонду Катерина ЮЩЕНКО сьогодні під час відвідин об’єднання.

Як передає кореспондент УНІАН, К.ЮЩЕНКО передала Волинському обласному дитячому територіальному медичному об`єднанню медичне обладнання, зокрема, інкубатор для новонароджених, а також іграшки для ігрових кімнат. Загальна вартість подарунків становила 50 тис грн.

У супроводі головного лікаря об`єднання Григорія ВАЩИЛІНА К.ЮЩЕНКО та представники Фонду „Україна 3000" оглянули Волинську обласну дитячу клінічну лікарню. Вони відвідали централізоване відділення клінічної мікробіології, де ознайомилися з найсучаснішими світовими технологіями у сфері діагностики, оглянули будівельний майданчик Волинського обласного перинатального центру.

Також гості побували в Центрі запобігання вродженим вадам розвитку. Центр створено для реалізації Українсько-Американської програми запобігання вродженим вадам розвитку, заснованої одним х найвідоміших генетиків світу, американцем українського походження Володимиром ВЕРТЕЛЕЦЬКИМ. Програма реалізується у Волинській та Рівненській областях.

К.ЮЩЕНКО подарувала медичному закладу ікону Святого Миколая, яка буде розміщена у лікарняній капличці, а від волинських медиків отримала в подарунок картину з видом Луцька.

К.ЮЩЕНКО і представники Фонду провели коротку зустріч з лікарями та представниками медичного персоналу об`єднання, а також завітали у палати, де поспілкувалися з маленькими пацієнтами та їхніми батьками.

К.ЮЩЕНКО повідомила, що має намір відвідати історичні та культурні заклади Луцька, „про які так багато і захоплено розказував чоловік".

Для журналістів місцевих ЗМІ К.ЮЩЕНКО провела невелику прес-конференцію, на якій зазначила, що і вона, і представники Фонду дуже вражені тим, як налаштована робота у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні. Вона наголосила, що “кожна дитина має право народитися здоровою, а наш обов`язок всіляко сприяти цьому”. На її переконання, Волинське обласне дитяче територіальне медичне об`єднання є взірцем того, яким повинен бути дитячий лікувальний заклад. К.ЮЩЕНКО також наголосила, що її вразила активна співпраця волинських медиків з медичними центрами інших країн, зокрема, щодо створення спільних центрів з медиками США, Швеції та ін. “Це дуже добрий початок, і така ініціатива з боку медиків не може не радувати”, зазначила голова наглядової ради МБФ “Україна3000”.

К.ЮЩЕНКО перебуває з одноденною робочою поїздкою в Західній Україні. У першій половині дня вона відвідала Рівненську обласну дитячу клінічну лікарню.

***Волинське обласне дитяче територіальне медичне об`єднання є учасником програми „Від лікарні до лікарні" Міжнародного благодійного фонду „Україна 3000". Протягом 2005-2007 років у рамках програми заклад отримав медичне обладнання, медикаменти, а також книжки й іграшки для ігрових кімнат на суму близько 160 тис грн.