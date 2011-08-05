Реформування охорони здоров'я України почнеться в 2014 р

Реформування системи охорони здоров`я України почнеться в 2014 р. після проведення реформ у пілотних регіонах.

Про це в інтерв`ю газеті «Коммерсант - Україна» повідомив міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО.

Кажучи про закони, що регулюють реформування системи охорони здоров`я, ухвалені Верховною Радою України, міністр відзначив: «Реформування мають на увазі розділення медичної допомоги на види і фінансування кожного з цих видів окремо. Спочатку зміни торкнуться пілотних регіонів – там створюватимуться центри первинної медичної допомоги. Цей етап передбачається завершити до кінця I кварталу 2012 року. Потім буде створена служба екстреної медичної допомоги і госпітальні округи, після чого відбудеться перепрофілювання лікарень. У кожному госпітальному окрузі має працювати одна лікарня інтенсивного лікування для пацієнтів з гострими захворюваннями, крім того, будуть лікарні планового лікування, відновного лікування, хоспіси. У 2013 році ця модель випробовуватиметься, щоб у 2014 році можна було б судити про результати. Якщо все пройде вдало, з середини 2014 року ми можемо починати реформування системи охорони здоров`я всієї країни”.

“Загальна характеристика така – пацієнти і медичні працівники незадоволені існуючою системою охорони здоров`я. Ст. 49 Конституції гарантує безплатне надання медичної допомоги. Але існуюче фінансування системи охорони здоров`я, дефіцит кадрів і погане матеріально-технічне забезпечення не дозволяють нам надавати медичну допомогу безплатно і одночасно якісно. Якість – це хороша професійна підготовка лікарів, забезпеченість діагностичною і лікувальною апаратурою. Лікар має призначати препарат, необхідний в даній ситуації, а не той, що дешевше. Тому зараз, приходячи до лікаря, ми маємо шукати кошти на лікування з власного гаманця. На жаль”, - сказав О.АНІЩЕНКО.

Зокрема, як приклад реформування медичної галузі міністр відзначив Казахстан, де вже вдалося створити мережу установ первинної медичної допомоги.

“Ми теж маємо прагнути цього. В Україні сьогодні 43,6% пацієнтів звертаються зі скаргами не до терапевта, а відразу до профільного фахівця, якого обирають самостійно. Обирають часто неправильно, що призводить до марного витрачання часу і грошей. Всі ці проблеми має вирішити почата нами реформа системи охорони здоров`я”, - відзначив міністр.