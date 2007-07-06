У лікарні залишаються 83 особи, які отруїлися в їдальні
09:05, 06 липня 2007Країна
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Виписані після лікування 2 особи
На сьогодні в інфекційному відділенні Канівської міської лікарні на лікуванні залишаються 83 особи, які 27 червня обідали в їдальні підприємства "Птахофабрика Миронівська" ВАТ "Миронівський хлібопродукт".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 5 липня з лікарні виписані після лікування 2 особи.
В осередку захворювання фахівцями обласної та районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.
Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС України в Черкаській області.
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