У лікарні залишаються 83 особи, які отруїлися в їдальні

На сьогодні в інфекційному відділенні Канівської міської лікарні на лікуванні залишаються 83 особи, які 27 червня обідали в їдальні підприємства "Птахофабрика Миронівська" ВАТ "Миронівський хлібопродукт".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 5 липня з лікарні виписані після лікування 2 особи.

В осередку захворювання фахівцями обласної та районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС України в Черкаській області.