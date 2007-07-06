Кішка в домі шкодить здоров’ю людини

Британські вчені в результаті тривалих досліджень прийшли до висновку, що наявність у будинку істоти сімейства котячих може спровокувати сильний алергійний напад, навіть якщо людина не має схильності до астми та алергії.

Проаналізувавши зразки крові близько двох тисяч осіб, які не мали протипоказань для "спілкування" з кішками, епідеміологи з Лондонського Медичного коледжу відзначили підвищення чутливості до різних алергенів, пов’язаним зі впливом на бронхи котячої шерсті.

Медики не закликають позбавлятися від пухнастої та такої затишної істоти, однак попереджають, що саме котячі значною мірою сприяють формуванню в людини алергійних та астматичних проявів, що згодом можуть перетворитися на хронічні захворювання.

Відбувається це за рахунок того, що на людський організм впливає ендотоксин, що виділяється твариною. Цей імунний стимулянт пов’язаний з багатьма астматичними ознаками і виявлений у високих концентраціях у будинках, де є коти та кішки.

MIGnews.com