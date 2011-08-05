Вакцини в Україні будуть восени - Аніщенко

Міністр охорони здоров’я України Олександр АНІЩЕНКО запевняє, що ряд вакцин, з наявністю яких на сьогодні в Україні є проблема, надійдуть в вересні-жовтні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання, коли з’являться в медустановах, зокрема, вакцини БЦЖ, поліомеліту, дифтерії та деякі інші.

За поясненням О.АНІЩЕНКА, проблемна ситуація склалась через те, що «коли прийшла “нова команда”, нею було проведено інвентаризацію, в результаті якої виявилось, що по окремим програма медпрепаратів були великі залишки, а по окремим вже було зрозуміло, що буде дефіцит, не вистачало препаратів для лікування, наприклад, гемофілії, на дитячу онкогематологію. Саме цьому була приділена першочергова увага».

“По вакцинам ми закінчили торги, ми закупимо. І в середині серпня вакцини почнуть надходити. У вересні – на початку жовтня у нас загальний спектр буде вже. Вакцини надходитимуть не одномоментно, а поетапно – є напрацьована для нашої країни партія, вона приходить нам”, - сказав О.АНІЩЕНКО.

При цьому він повідомив, що були проблеми з коштами на закупівлю медпрепаратів і тому довелося змінити їх номенклатуру для економії грошей.

“По вакцинам по наших підрахунках потрібно було 422 млн. грн. Ми трошки змінили номенклатуру, тобто види вакцини. Бо ми зробили акцент на дорогі, хороші, імпортні – це правильно, але треба жити “по одежке”, грошей не вистачає... Ми два роки забезпечували вакцинальний комплекс на 60%, а 40% - залишався не забезпеченим. Тому ми 20 млн. зекономили, провівши торги. Але нам Кабінет міністрів та Верховна Рада дали 35 млн. грн. додатково. І ці 55 млн. дають нам можливість в цьому році вперше за останні 3 роки практично на 95-100 % забезпечити вакцинами”, - зазначив міністр .

В той же час, за його словами, поки не вирішено повністю проблему вакциною проти гепатиту В.

“Але я сподіваюсь, ми зекономимо на торгах і закупимо. Ми в цьому році постараємось забезпечити 100% комплекс”, - додав він.