Перевірка на СНІД – без аналізу крові

Ізраїльські вчені розробили медичне устаткування, яке дозволяє всього за хвилину визначити, чи хвора людина на СНІД. При цьому не вимагається навіть аналізу крові.

Апарат дещо нагадує прилад для визначення кров`яного тиску. Рукав з електродами підключається до комп`ютера, який аналізує передані йому відомості.

У крові у людини присутня велика кількість різних вірусів, у кожної групи існує свій "відбиток пальців". ВІЛ-інфекція має свій електричний сигнал, який і визначається за допомогою нової системи.

До цих пір пацієнти чекали результати перевірки на СНІД протягом декількох днів, а то й тижнів. Новий апарат, що має назву QuickLook, видає результат за лічені хвилини.

MIGnews.com