На Харківщині виявили сибірку

Сибірська виразка виявлена в селі Новотроїцькому (Балаклейський район, Харківської області).

Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту ветеринарної медицини, передають Українські Новини. Згідно повідомленню Управління ветеринарної медицини в Харківській області, 4 липня в літньому таборі компанії "Агросет" (Новотроїцьке, Балаклейський район Харківської області) був встановлений випадок падіння корови.

5 липня Балаклейська районна державна лабораторія ветеринарної медицини при дослідженні туші корови встановила захворювання сибірською виразкою.

У Ветслужбе відзначили, що в даний час туша корови утилізована.

Контакт із зараженою тушею мали 4 осіб.

Фахівці управління ветмедицини Харківської області і Балаклейського району, а також ветеринарна міліція у осередку зараження проводять протиепідемічні і протиепізоотичні заходи.

Ситуація знаходиться під контролем Державного департаменту ветеринарної медицини.