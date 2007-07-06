Лікар заборонив Януковичу летіти в Донецьк

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає Донецьку область зі "спеціальним візитом" тільки після закінчення курсу лікування в Іспанії. Про це донецькому Інтернет-виданню "Острів" сьогодні повідомила народний депутат V скликання, член Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

За її словами, В.ЯНУКОВИЧ у зв`язку із курсом лікування хворого коліна не зможе відвідати Донецьк у дні святкування 75-річчя з дня утворення Донецької області.

"Віктор ЯНУКОВИЧ не зможе перервати лікування. Йому лікар не дозволяє, бо якщо він це зробить, то доведеться починати все з початку. Тому він надіслав у Донецьку область своє відеопривітання", - сказала Г.ГЕРМАН. (Відеопривітання В.ЯНУКОВИЧА планують транслювати регіональні телеканали Донецької області ввечері 7 липня - УНІАН).

Вона також запевнила, що глава уряду обов`язково прибуде до Донецька відразу ж після завершення курсу лікування.