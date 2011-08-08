Виклик "швидкоЇ" допомоги здорожчає у 8-12 разів

Міністерсво охорони здоров’я України готує проект постанови уряду про збільшення з 2012 року фінансування одного виклику екстреної медичної допомоги у 8-12 разів, тобто з 5 грн. до 40-60 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров’я України Олександр АНІЩЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Ми зараз готуємо проект постанови Кабінету міністрів про те, щоб з наступного року збільшити асигнування, що виділяються областям на надання екстреної допомоги. Ми передбачаємо, що від 40 до 60 грн. буде коштувати один виклик при нинішніх 5 грн. Тобто у лікаря в медичній сумці буде необхідний і достатній набір медикаментів для надання екстреної допомоги при тих чи інших станах”, - зазначив міністр.

Водночас він додав, що для реалізації цих планів необхідно відокремити фінансування первинної медицини від фінансування лікарень, що передбачається здійснити в рамках програми реформування сфери медицини.

“Зараз основний відсоток коштів виділяється головлікарем на стаціонари. А ми закладаємо такий алгоритм, що на первинну службу, щоб вона могла в повному обсязі виконати свою функцію, потрібно, щоб було спрямовано від 20% до 30% при теперішніх 12% коштів, що виділяються на систему охорони здоров’я”, - пояснив О.АНІЩЕНКО.

Він додав, що центри первинної допомоги стануть юридичними особами і будуть отримувати виділені для них кошти.

Міністр зазначив, що на екстрену допомогу має спрямовуватись до 10% виділених коштів. Решта – 70%-65% - спрямовуватимуться на другий та третій рівні медичної допомоги, тобто вже на спецдопомогу.

О.АНІЩЕНКО також повідомив, що поточного року в рамках пілотного проекту з реформування медицини для чотирьох регіонів України - Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей і Києва - будуть закуплені нові автомобілі медичної допомоги. Їхню кількість міністр не уточнив, але зазначив, що на закупівлю машин виділено 200 млн. грн.

“200 млн. грн. в цьому році будуть спрямовані на нові машини у чотирьох області для служби екстреної медичної допомоги”, - сказав О.АНІЩЕНКО.

За його словами, за 4-5 років після початку реформування галузі в Україні буде створено сучасний парк автомобілів медичної допомоги.

Крім того, паралельно МОЗ готує законопроект про введення державного медичного страхування. О.АНІЩЕНКО сподівається, що закон буде прийнятий у 2012 році, а ввести соціальне медичне страхування планується у 2015-2016 роках.

На прес-конференції О.АНІЩЕНКО нагадав, що відповідно до закону, реалізація пілотних проектів з реформування системи охорони здоров`я України починається з вересня.

За його словами, висновки щодо реалізації цих пілотних проектів передбачається отримати наприкінці 2013 – на початку 2014 років, і на їх підставі розпочнеться впровадження реформи по всій Україні.