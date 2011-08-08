Магнітні бурі у серпні

Найсильніша за останні п`ять років магнітна буря розпочалася на Землі в ніч на суботу.

Як передає РІА «Новости», про повідомляють фахівці лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту імені Лебедєва.

"Подія почалося близько 22.00 мск 5 серпня і мала характер удару: амплітуда коливання магнітного поля за кілька десятків хвилин зросла від рівня Кр = 2 (3 бал за 10-бальною шкалою) до рівня Кр = 8 (9 бал)", - йдеться в повідомленні лабораторії.

За словами вчених, останній раз буря подібної сили сталася в ніч на 15 грудня 2006 року після серії спалахів вищого класу потужності - Х - останньої серії минулого сонячного циклу.

Як повідомлялося, у найближчі 18 місяців на Землі очікується найсильніша за останні півтора століття магнітна буря, викликана масштабними спалахами на Сонці.

У серпні штормитиме у такі дні:

10.08 - с 08.00 до 11.00

13.08 - с 21.00 до 23.00

14.08 - с 16.00 до 18.00

17.08 - с 12.00 до 14.00

22.08 - с 02.00 до 05.00

25.08 - с 17.00 до 19.00

29.08 - с 07.00 до 13.00

31.08 - с 21.00 до 23.00