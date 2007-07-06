У Європі заборонять продаж традиційних сигарет

Єврокомісія пропонує з 2009 року ввести заборону на продаж традиційних сигарет у Європі і зобов’язати тютюнові компанії випускати безпечні самозагасаючі сигарети, повідомив у п’ятницю, 6 липня, інтернет-портал Єврообзервер.

"Єврокомісія планує заборонити традиційні сигарети у 2009-2010 році і зобов’язати курців вживати тільки "пожежнобезпечні сигарети".

"Пожежнобезпечні" сигарети будуть виготовлені зі спеціального цигаркового папера з дрібними розривами. Якщо не затягуватися, то така сигарета буде загасати автоматично.

За даними Єврокомісії, щорічно близько двох тисяч європейців гинуть від пожеж, спричинених незагашеною сигаретою.

Кореспондент.net