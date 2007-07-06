У Європі заборонять продаж традиційних сигарет
14:37, 06 липня 2007Країна
0
Виготовлятимуть "пожежнобезпечні сигарети"
Єврокомісія пропонує з 2009 року ввести заборону на продаж традиційних сигарет у Європі і зобов’язати тютюнові компанії випускати безпечні самозагасаючі сигарети, повідомив у п’ятницю, 6 липня, інтернет-портал Єврообзервер.
"Єврокомісія планує заборонити традиційні сигарети у 2009-2010 році і зобов’язати курців вживати тільки "пожежнобезпечні сигарети".
"Пожежнобезпечні" сигарети будуть виготовлені зі спеціального цигаркового папера з дрібними розривами. Якщо не затягуватися, то така сигарета буде загасати автоматично.
За даними Єврокомісії, щорічно близько двох тисяч європейців гинуть від пожеж, спричинених незагашеною сигаретою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter