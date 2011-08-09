У Криму житель Київщини загинув, зірвавшись зі скелі
09:14, 09 серпня 2011Країна
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Хотів вночі подивитися на море
39-річний житель Вишневого Київської області загинув на заході Криму, впавши зі скелі, з якої вночі він вирішив подивитися на море.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався в районі села Міжводне.
«Чоловік оступився і впав зі скелі заввишки 5-7 метрів, одержавши несумісні з життям травми», - говориться в прес-релізі.
Рятувальники за допомогою мотузка і носилок підняли тіло із труднодоступного місця і направили в морг.
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