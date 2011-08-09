У Криму житель Київщини загинув, зірвавшись зі скелі

39-річний житель Вишневого Київської області загинув на заході Криму, впавши зі скелі, з якої вночі він вирішив подивитися на море.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався в районі села Міжводне.

«Чоловік оступився і впав зі скелі заввишки 5-7 метрів, одержавши несумісні з життям травми», - говориться в прес-релізі.

Рятувальники за допомогою мотузка і носилок підняли тіло із труднодоступного місця і направили в морг.