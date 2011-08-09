Уряд відмінив ПДВ для деяких товарів медичного призначення

Уряд відмінив розпорядження про обкладення податком на додану вартість деяких товарів медичного призначення, в тому числі памперсів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час відвідування дитячого садка N550 у Києві.

"Вчора уряд відмінив розпорядження, підготовлене МОЗ, про запровадження податку на додану вартість на деякі товари медичного призначення, в тому числі памперси. Зараз доручено всім контролюючим органам перевірити, щоб продавці повернулися до тих цін, які були", - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас глава уряду підкреслив, що проблема непрозорого і несправедливого ціноутворення на імпортні ліки, товари широкого вжитку залишається, і Кабмін працює над її вирішенням. Принципово проблема вирішується створенням умов для розвитку вітчизняного виробництва відповідних товарів і прозорого ціноутворення на основі вільної конкуренції вітчизняних та імпортних товарів.

При цьому він додав, що в Україні буде побудовано підприємства з виробництва одноразових дитячих підгузників. За словами прем`єр-міністра, реальна вартість памперсів у 5-6 разів нижче за ціну, за якою вони продаються в Україні.

Прем’єр-міністр України також повідомив, що доручив Міністерству охорони здоров’я і фіскальним органам провести консультації з імпортерами ліків, товарів медичного призначення, щоб знайти компромісне рішення в інтересах споживачів таких «чутливих» для українських родин товарів. Водночас він доручив попередити спроби нажитися на співгромадянах, необґрунтовано завищуючи ціни.

Як повідомляв УНІАН, у липні Кабінет Міністрів України своєю постановою виключив презервативи із списку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ.

Фонд «АнтиСНІД» висловив занепокоєння цим рішенням уряду, оскільки, вважають у фонді, це призведе до подорожчання презервативів. Згідно з інформацією фонду, Україна залишається однією з найбільш уражених епідемією ВІЛ/СНІД країн Європи. За оцінками міжнародних експертів, в Україні сьогодні з ВІЛ/СНІДом живе близько 350 тисяч людей (1,3% населення країни у віці 15-49 років). На сьогодні наша країна – перша в Європі за темпами розповсюдження ВІЛ.

Крім того, від нововведень можуть постраждати і сім`ї з маленькими дітьми – з оновленого переліку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ, виключено, наприклад, дитячі пелюшки і підгузки, різні види сосок й аналогічні товари для дітей, ваги – зокрема і для зважування немовлят.

Також до списку не ввійшли інші позиції, які зачіпають інтереси сотень тисяч людей, – наприклад, медичні і хірургічні меблі, а також спеціалізований транспорт для надання медичної допомоги, заявляють у Фонді Олени ПІНЧУК «АнтиСНІД».

Крім того, в Асоціації виробників і імпортерів медичних виробів заявили, що через введення урядом ПДВ на медичні вироби стоматологічні послуги в Україні подорожчають, щонайменше, на 20%.