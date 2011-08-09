Завтра в Україні похолодає

10 серпня в Україні, за прогнозами синоптиків, очкується мінлива хмарність.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних областях місцями пройде невеликий дощ; у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються сильні дощі, грози, в окремих районах град. Зливи також пройдуть на Київщині, Черкащині, Кіровоградщині та Вінниччині. На решті території - без опадів.

Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, 5-10 м/с, при грозах місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні 19-24°; вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях 17-22°, на решті території 24-29°, у південних, східних областях та в Криму місцями 30-35°.

У Києві та області пройдуть дощі, місцями грози, вночі та вранці сильні дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень подекуди пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 17-22°. По м. Києву температура вночі 14-16°, вдень 17-19°.

9 серпня температура води в Чорному морі 20-24°, Азовському морі 24-26°, в Дніпрі біля Києва 22°.