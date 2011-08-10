В Україну перевірили "дитячі" сосиски: знайшли правець і ботулізм

Спеціальна м`ясна продукція для дітей погано позначається на їхньому здоров`ї. Справа в тому, що якість таких товарів практично не контролюється, стверджують експерти. Як повідомив заступник начальника науково-дослідного центру випробувань продукції ДП «Укрметртестстандарт» Віктор Волошинець, в дитячих сосисках і вареній ковбасі досить багато сої, хоча, відповідно до стандартів, її там взагалі не повинно бути. А от кількість білка, який потрібен дітям для нормального розвитку, в такій продукції значно менше, ніж потрібно.

Але, якщо на ці показники ще й можна закрити очі, то інші аналізи шокують. Фахівці ДП «Укрметртестстандарт» перевірили кілька видів спеціальних сосисок і вареної ковбаси з позначкою «дитячі» і в двох зразках сосисок знайшли кишкову паличку, а в одному сорті ковбаси - збудників правця і ботулізму. Як розповів Віктор Волошинець, такі вироби можуть сильно підірвати не тільки дитячий організм, а й укласти на лікарняне ліжко дорослих. Кишкову паличку, звичайно, можна знешкодити за допомогою хорошої термічної обробки, але сосиски - це продукт готовий до вживання. Якщо ж їх і варять, то не більше ніж 5 хвилин, а цього мало, щоб знешкодити шкідливі мікроорганізми.

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