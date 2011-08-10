Погода на завтра: дощі по всій Україні

На завтра в більшості областей України синоптики прогнозують дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 11 серпня буде мінлива хмарність. Вночі у більшості північних та центральних, Одеській та Миколаївській областях дощі, місцями сильні, вдень на півночі Лівобережжя та Одещині місцями короткочасний дощ; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, на півдні і сході південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, у західних областях місцями 5-9° тепла, вдень 19-24°, на Полтавщині, Одещині та Миколаївщині до 28°; у Криму, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та східних областях вночі 16-21°, вдень 29-34°.

У Київській області завтра буде мінлива хмарність. Вночі дощ, місцями сильний, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.

У столиці мінлива хмарність. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

10 серпня температура води в Чорному морі 19-24°, Азовському морі 24-26°, в Дніпрі біля Києва 22°.