Діти з гемофілією - без ліків: хто оскаржив результати тендера?

Постачання в Україну препаратів фактору крові для хворих на гемофілію дітей затримується на два місяці через оскарження результатів тендеру їхніх закупівель.

Про це сьогодні на прес-конфернеції в УНІАН повідомили голова правління Всеукраїнського товариства гемофілії Олександр ШМІЛО та головний гематолог і трансфузіолог України Василь НОВАК.

Як зазначив О.ШМІЛО, після оперативного проведення тендерних закупівель постачання препаратів мало розпочатися вже цього тижня, але через скаргу, яку отримав Антимонопольний комітет України від одного з учасників торгів, не згодного з результатами конкурсу, постачання ліків було призупинено.

Водночас він зазначив, що сьогодні ситуація змінилась, оскільки скаргу було відкликано, проте через інцидент проблема залишається, оскільки діти не зможуть отримати вчасне лікування.

За даними В.НОВАКА, в Україні на обліку в реєстрі хворих перебувають 2 тисячі 660 пацієнтів, з яких 600 дітей. Він відзначив, що це найтяжчі форми гемофілії.

“Наш міністр АНІЩЕНКО провів зустріч із представниками виробників, було обговорено питання, що в Україні гостро стоїть питання забезпечення хворих на гемофілію ліками. Завдячуючи цим переговорам відкликана скарга і буде закуплний препарат”, - прокоментував В.НОВАК, наголосивши, що за всіма нормами процедур препарати «Фактор фон Віллєбранда», щодо яких йдеться, почнуть надходити не раніше, ніж через два місяці. А на цей час медики розраховують на благодійну допомогу у забезпеченні ліками хворих на гемофілію, по яку вони звернулись до міжнародних організацій.

У зв’язку із зазначеним головний гематолог та трансфузіолог України висловив необхідність скоротити терміни розгляду скарг в АМКУ.

“Наше законодавство не дає можливості регулювати процеси закупівлі лікарських засобів тим, хто повинен цим займатись, а цим повинно займатися Міністерство охорони здоров’я. Я думаю, що потрібно буде звернення до Антимонопольного комітету, щоб пришвидшили розгляд таких скарг. Бо за законами України будь-яка фірма може подати скаргу, і припиняються всі торги на невизначений період, і так може тягнутися дуже довго”, - пояснив він.

В.НОВАК пропонує розглядати скарги не більше 5 днів із залученням головних фахівців з даного питання, які компетентно визначать, відхилити чи задовольнити ту чи іншу з них.

Він повідомив, що цього року на закупівлю препатаів для дітей, хворих на гемофілію, з держбюджету виділено 30 млн. грн., на закупівлю препаратів дорослим хворим - 38 млн. грн. і 10 млн. грн. – на закупівлю по лінії Національної Академії медичних наук.

“Необхідно констатувати, що перелік препаратів, зареєстрованих в Україні, дає змогу надавати невідкладну медичну допомогу і проводити оперативне втручання у плановому порядку. Але їх недостаньо і треба у 6-8 разів більше, ніж є на сьогодні”, - зауважив фахівець.

“У деяких державах розрахунок потреби у препаратах дуже простий. Є 10 млн. населення – дві одиниці на кожного громадянина держави. На жаль, у нас на сьогодні забезпечення не більше 0,2 одиниці”, - констатував В.НОВАК.

За даними МОЗ України, на сьогодні у рамках реалізації державних програм із забезпечення ліками дітей та дорослих, хворих на гемофілію, більшість торгів уже проведено.

За проведеними процедурами закупівель уже діють або знаходяться на стадії укладання загалом 8 договорів на загальну суму майже 23 млн. грн. При цьому вдалося досягти економії бюджетних коштів в обсязі близько 7 млн. грн. або 24,2%.

За даними МОЗ, постачання за найменуваннями «Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIa» і «Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIa)» буде здійснено вже до 15 серпня цього року.

На сьогодні у рамках реалізації державних програм із забезпечення ліками дітей та дорослих, хворих на гемофілію, оголошено та проводяться процедури закупівель 10 найменувань лікарських засобів. Здійснено розкриття тендерних пропозицій за всіма передбаченими торгами на загальну суму 68 545 804 грн.