Поблизу Феодосії затонув приватний катер, на борту був 31 пасажир

У середу о 17.50 поблизу Феодосії у Чорному морі за 250 м від берега частково затонув приватний катер, на борту якого перебував 31 пасажир і троє членів екіпажу.

Двома катерами комунального та приватного підприємства було знято всіх пасажирів із затопленого катера і доставлено на берег, повідомлєя прес-служба МНС.

Жертв та постраждалих немає. Попередня причина аварії – перевантаження. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Криму.