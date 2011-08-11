Українці не готові на аморальні вчинки заради кар’єри - опитування

Майже 70% українських менеджерів не готові на аморальні вчинки заради просування в кар’єрі. Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, яке провів Міжнародний кадровий портал hh.ua.

Так, під час опитування 21,2% респондентів зазначили, що готові брехати заради підвищення, 8,5% - піти на інтимні стосунки з керівництвом, 8,2% - підроблятимуть документи, якщо це буде потрібно, і лише 3,7% - підставлять колегу. Водночас, 66,6% опитаних не готові на жоден із перелічених вчинків заради кар’єрного росту.

Результати опитування також показали, що небезпека позбутися роботи теж не змусить менеджерів поступати нечесно. 39,5% запевняють, що не підуть на аморальний вчинок, щоб втриматись на роботі. Проте 28,02% українців відповіли, що готові на авантюру, якщо це нікому не зашкодить. 16,4% респондентів підуть на аморальний вчинок, щоб залишитися на роботі, якщо хтось поступить нечесно по відношенню до них. 2,5% опитаних готові заради роботи на все. 12,91% не змогли відповісти на це запитання.

При цьому, лише 10,8% українських менеджерів вважають своїх керівників аморальними людьми. 23,1% відповіли, що їхні боси лише інколи поступають аморально, а 60,0% зазначили, що не вважають поведінку свого керівництва аморальною. 5,6% не змогли відповісти на це запитання.

Кожен третій з респондентів відповів, що його моральними авторитетами є родичі та батьки (31,85%), чверть знаходить їх в релігії. 14,9% відповіли, що не мають в житті моральних авторитетів, а 5,6% - самі собі авторитет. Лише 4,1% респондентів вбачають авторитетів в політиках.

Опитування проводилося на Міжнародному кадровому порталі hh.ua в серпні 2011 року. В ньому взяло 2455 респондентів з усіх областей України. Користувачі порталу - менеджери середньої та вищої ланки. 75% респондентів в даний момент працевлаштовані, а 25% - шукають місце роботи. 51% - жінки, 49% - чоловіки.