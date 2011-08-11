У Криму чоловік потрапив під гвинт яхти
12:11, 11 серпня 2011Країна
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Стрибав із судна
У кримському селищі Коктебель житель Феодосії одержав важкі травми, потрапивши під гвинт яхти після стрибка із судна в морі.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління МНС.
Інцидент стався 10 серпня в районі скелі Золоті ворота.
Постраждалого було доставлено до хірургічного відділення лікарні Феодосії, де йому поставили діагноз "травматичний шок першого ступеня, часткова ампутація правої стопи, перелом стегна, відкритий перелом і рвані рани правої гомілки".
Стан 45-річного чоловіка оцінюється лікарями як важкий.
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