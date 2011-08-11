На завтра Києву дощів не обіцяють

12 серпня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність. На Одещині та в Криму, вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях місцями пройдуть короткочасні дощі, гроза. На решті території – без опадів.

Про це УНІАН повідомили в українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північний та північно-східний, 5-10 м/с, на півдні окремі пориви 15-20 м/с. Температура у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°, вдень 29-34°; на решті території вночі 9-14°, вдень 22-27°; на високогір`ї Карпат вночі 5-10°, вдень 13-18°.

У Києві та області утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.

11 серпня температура води в Чорному морі 20-25°, Азовському морі 25-26°, в Дніпрі біля Києва 21°.