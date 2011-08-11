Про що домовилася податкова з учасниками аптечного ринку?

Державна податкова служба України (ДПСУ) провела нараду з учасниками аптечного ринку, підсумком якої стало рішення про зниження цін на соціально важливі медичні товари на 10%, порівняно з тими, що діяли на 1 серпня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

Він нагадав, що з 1 серпня набула чинності постанова Кабінету міністрів №785, яка передбачає оподаткування ПДВ низки товарів медичного призначення. «Це спровокувало неадекватне зростання цін і дестабілізувало в цілому ситуацію на ринку соціально значущих товарів – підгузків, контрацептивів тощо», - сказав він.

«Під час діалогу (з учасниками аптечного ринку – УНІАН) ми домовилися не лише про стабілізацію цін на медичні товари, а й про зниження цін як мінімум на 10% від рівня на 1 серпня ц.р. Про зниження цін заявили представники майже всіх областей України», - відзначив О.КЛИМЕНКО.

Також він повідомив, що на сьогодні ДПСУ до жовтня має намір моніторити ціни на дані товари. Під час моніторингу вже були виявлені випадки завищення цін деякими установами. «Це використання в схемах поставок фіктивних підприємств. Саме у них залишається основна частка прибутку і відбувається стрибок цін...», - зазначив О.КЛИМЕНКО. За його словами, ліквідація таких схем дасть можливість зменшити ціни на медичні товари навіть порівняно з тими, що діяли на 1 серпня.

Крім того, заступник голови ДПСУ повідомив, що на сьогодні споживачі можуть купувати товарів медичного призначення вже за зниженими цінами. «Сьогодні мережа аптек, мережа яких налічує від 100 до 400 аптек, з ними зі всіма є сьогодні порозуміння. І населення сьогодні може купити соціально значущі товари за тими цінами, які були до 1 числа, а в низці - й це сьогодні далі розповсюджуватиметься, по всій території йтиме - зниження до 10%. Там, де триватиме спекулятивне ціноутворення, податкова служба реагуватиме найжорсткішим чином у рамках чинного законодавства», - сказав О.КЛИМЕНКО.

За даними ДПСУ, на сьогодні в Україні зареєстровано більш як 3 тис. суб`єктів господарської діяльності і 23 тис. аптечних торгових об`єктів, які працюють в аптечному бізнесі. За 7 місяців 2011 року вони сплатили до зведеного бюджету 138 млн. грн. податків.

Довідка УНІАН. З 1 серпня 2011 року набула чинності постанова Кабінету міністрів №785 від 9 червня 2011 року «Про перелік виробів медичного призначення, операції з поставок яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість».