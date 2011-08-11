Ціни на памперси та контрацептиви будуть знижені на 10%

Ціни на памперси, пелюшки та контрацептиви будуть знижені на 10 відсотків. Таких домовленостей досягнуто під час наради заступника голови ДПС України Олександра КЛИМЕНКА з представниками великих підприємств, які займаються виробництвом, імпортом виробів медичного призначення, та аптечного бізнесу.

Про це повідали у прес-службі Державної податкової служби України.

За словами О.КЛИМЕНКА, понад 60 представників фармацевтичного ринку висловили зацікавленість у стабілізації ситуації у сегменті соціально значимих товарів (памперсів, пелюшок, контрацептивів) та зниження цін до економічно обґрунтованого рівня. Зниження відбудеться щонайменше на 10 відсотків від цін, що діяли на 1 серпня цього року, запевняють в ДПС.

„Ми знімемо ажіотаж з цього питання та стабілізуємо цінову політику на ринку медичних препаратів. Про свою готовність знизити ціни вже заявили представники майже всіх областей України. У той же час ми не допустимо отримання надприбутків тіньовими ділками за рахунок споживачів”, – зазначив О.КЛИМЕНКО.

За його словами, податкова вже третій день проводить щоденний аналіз цін соціальних груп товарів. Лише за цей період виявлено непоодинокі випадки завищення цін на 20-25 відсотків деякими аптечними закладами. Триватиме такий аналіз щонайменше до кінця кварталу, або до 1 жовтня 2011 року.

„Тут застосовуються принципи мінімізації – використання в схемах поставок фіктивних підприємств. Саме у них залишається левова частка прибутків та відбувається різкий стрибок цін. Запевняю, якщо відбуватиметься спекулятивне зростання цін, податкова реагуватиме жорстко, у рамках діючого законодавства”, – наголосив О.КЛИМЕНКО.

Сьогодні в Україні зареєстровано понад 3 тис. суб’єктів господарювання та 23 тис. аптечних торгівельних об’єктів, які працюють в аптечному бізнесі. За 7 місяців 2011 року від цих підприємств до зведеного бюджету надійшло 138,1 млн. гривень.

«За словами представників фармацевтичного ринку, зниження цін є економічно вигідним як для споживачів, так і для виробників та імпортерів. Позитивом для цього стане взаємодія усіх учасників процесу: від виробника та постачальника товару до аптеки», - йдеться в повідомленні ДПС.

Як повідомляв УНІАН, у липні ц. р. Кабінет міністрів України своєю постановою виключив презервативи із списку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ. Крім того, з оновленого переліку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ, було виключено, дитячі пелюшки і підгузки, різні види сосок й аналогічні товари для дітей, ваги – зокрема і для зважування немовлят. Також до списку не ввійшли медичні і хірургічні меблі, а також спеціалізований транспорт для надання медичної допомоги. Після цього в Асоціації виробників і імпортерів медичних виробів заявили, що через введення урядом ПДВ на медичні вироби стоматологічні послуги в Україні подорожчають, щонайменше, на 20%.

Відразу ж після прийняття цього рішення продавці підвищили ціни на памперси – подекуди на 30%. Це викликало обурення в суспільстві.

8 серпня уряд відмінив розпорядження про обкладення податком на додану вартість деяких товарів медичного призначення, в тому числі памперсів. Як повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, "уряд відмінив розпорядження, підготовлене МОЗ, про запровадження податку на додану вартість на деякі товари медичного призначення, в тому числі памперси. Зараз доручено всім контролюючим органам перевірити, щоб продавці повернулися до тих цін, які були".