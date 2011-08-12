Павленка призначено Уповноваженим Президента з прав дитини

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Юрія ПАВЛЕНКА Уповноваженим глави держави з прав дитини.

Текст відповідного указу від 11 серпня розміщено на офіційному сайті Президента.

Іншим указом глава держави затвердив положення про Уповноваженого Президента з прав дитини і створив в Адміністрації Президента Управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ПАВЛЕНКО раніше обіймав посаду міністра у справах сім’ї, молоді та спорту.