Павленка призначено Уповноваженим Президента з прав дитини

09:09, 12 серпня 2011
Країна
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Указ на офіційному сайті 

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Юрія ПАВЛЕНКА Уповноваженим глави держави з прав дитини.

Текст відповідного указу від 11 серпня розміщено на офіційному сайті Президента.

Іншим указом глава держави затвердив положення про Уповноваженого Президента з прав дитини і створив в Адміністрації Президента Управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ПАВЛЕНКО раніше обіймав посаду міністра у справах сім’ї, молоді та спорту. 

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