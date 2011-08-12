Павленка призначено Уповноваженим Президента з прав дитини
09:09, 12 серпня 2011Країна
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Указ на офіційному сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Юрія ПАВЛЕНКА Уповноваженим глави держави з прав дитини.
Текст відповідного указу від 11 серпня розміщено на офіційному сайті Президента.
Іншим указом глава держави затвердив положення про Уповноваженого Президента з прав дитини і створив в Адміністрації Президента Управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини.
Як повідомляв УНІАН, Ю.ПАВЛЕНКО раніше обіймав посаду міністра у справах сім’ї, молоді та спорту.
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