Омбудсман з прав людини і з прав дитини - різні інституціїї

Уповноважений Президента з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО заявляє про відсутність протиріч між існуванням інститутів Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Уповноваженого Президента з прав дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, «вже в 29 країнах світу існують ці дві інституції окремо, так як інтереси і права дитини є специфічними». Він нагадав, що існує рішення Комітету ООН про необхідність запровадження посади Уповноваженого з прав дитини, не дивлячись на наявність Уповноваженого з прав людини.

«Щодо співіснування, то я впевнений, що це максимально має бути забезпечена співпраця, бо завдання та інтереси в нас є спільними», - підкреслив Ю.ПАВЛЕНКО.

На запитання журналістів про те, що раніше обговорювалась можливість запровадження посади Уповноваженого ВР з прав дитини, Ю.ПАВЛЕНКО сказав: «Президент швидше зреагував і швидше прийняв рішення, ніж Верховна Рада». «Більше того, немає жодної суперечності щодо існування в Україні Уповноваженого ВР з прав людини і інституції Уповноваженого з прав дитини», - додав він.

Ю.ПАВЛЕНКО наголосив, що має бути запропоновано в найближчий час програму захисту прав дитини. Він піддав критиці сьогоднішню ситуацію в цій сфері. На уточнююче запитання журналістів, чи означає це, що недопрацьовує міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК, в сферу компетенції якого входять саме ці питання, Ю.ПАВЛЕНКО зазначив: «Те, що є прогалини, те, що є певні упущення, – справді вони є, але це не проблема людей, а це проблема часу і реформи».

Він наголосив, що відповідно до доручення Президента, в найближчий час мають бути надані пропозиції, «як має виглядати виконавча вертикаль в сфері захисту прав дитини, яке місце має бути кожного міністерства, і не тільки Міністерства освіти, але й Міністерства праці, де і як повинен працювати Державний департамент захисту прав дитини і усиновлення, який зараз знаходиться в стані реформування».

Ю.ПАВЛЕНКО висловив переконання, що «не буде жодного конфлікту з жодним міністерством, а буде лише співпраця, бо в даному випадку Уповноважений виступає і забезпечує реалізацію завдань Президента України».

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Ю.ПАВЛЕНКА Уповноваженим глави держави з прав дитини.

Іншим указом глава держави затвердив положення про Уповноваженого Президента з прав дитини і створив в Адміністрації Президента Управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини.