Україна збільшила імпорт і експорт фармпродукції

Україна за січень-червень 2011 року збільшила імпорт фармацевтичної продукції на 22,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1 млрд. 249, 210 млн дол. США.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, експорт фармацевтичної продукції за вказаний період збільшився на 9,3% - до 91 млн 615,5 тис дол.

За даними Держкомстату, експорт ефірних масел збільшився на 13,6% - до 81 млн 643,4 тис дол., імпорт - на 9,2%, до 375 млн 966,8 тис дол.

Експорт мила і миючих засобів за вказаний період збільшився на 12,7% - до 50 млн 941,6 тис дол., імпорт - на 21,3%, до 203 млн 489,5 тис дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2010 році збільшила експорт фармацевтичної продукції на 32,3% порівняно з 2009 роком - до 198 млн 519,5 тис дол. США. Імпорт фармацевтичної продукції за вказаний період збільшився на 14,8% - до 2,445 млрд 836 тис дол.