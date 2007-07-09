Володимир Кличко бився зі зламаною рукою

Український боксер Володимир Кличко, який переміг в ніч з суботи на неділю американця Леймона Брюстера, більшу частину поєдинку провів зі зламаною рукою. Про це повідомляє РІА Новостиз посиланням на АР.

За словами Алі Башира, асистента тренера українця, проблеми із зап`ястком лівої руки у Кличка-молодшого почалися ще в першому раунді. Відразу після бою лікарі застосували заморожування, а потім наклали українцеві гіпс. Як заявив Башир, на лікування травми знадобиться два місяці.

Втім, перелом не особливо завадив українському важкоатлетові, який не раз користувався лівою рукою при джебах. Після шостого раунду тренерський штаб Брюстера попросив рефері зупинити бій. А Кличко, який переміг технічним нокаутом, відстояв титул чемпіона світу за версією IBF.