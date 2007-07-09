У лікарні залишаються 25 осіб, які отруїлися в їдальні птахофабрики

В інфекційному відділенні Канівської міської лікарні на лікуванні залишається 25 осіб (7 липня з лікарні виписано 30 осіб; всього виписано - 60 осіб), які отруїлися під час обіду в їдальні підприємства "Птахофабрика Миронівська" ВАТ "Миронівський хлібопродукт" 27 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, перебіг хвороби у постраждалих середнього та легкого ступенів тяжкості. В осередку захворювання фахівцями обласної та районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС України в Черкаській області.