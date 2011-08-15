До рівня бідності кінця 90-х українцям ще далеко – соціолог

Незважаючи на падіння рівня життя останнім часом, кількість українців, яким не вистачає грошей навіть на їжу (17,5%), все ще в три рази менша, ніж наприкінці 1990-х (52%).

Про це директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир ПАНІОТТО заявив у інтерв`ю газеті "Дзеркало тижня. Україна" (№28 від 12 - 19 серпня 2011 р.).

«Пік бідності в українському суспільстві був у 1998 році. Тоді 52% населення визнавали, що їм не вистачало грошей навіть на їжу. Але під час кризи українці навіть не наблизилися до цього показника: спочатку вони „проживали“ свої запаси, а в квітні 2009 року вийшли на якийсь максимум бідності (20,8% тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу). У грудні 2010 року на їжу не вистачало 13,7% опитаних, а до березня 2011 року їхня кількість збільшилася до 17,5% (через нещодавнє підвищення цін)», — повідомив соціолог.

За даними КМИС, за останні півроку з 7,1 до 4,9% знизилася кількість тих, хто може дозволити собі купувати деякі дорогі речі (такі, як телевізор чи холодильник), але не може купити все, що захоче. А кількість тих, хто може купити все, що захоче, зменшилася з 0,2 до 0,1%.

«Теоретично ситуація мала б покращитись, оскільки уряди багатьох країн заявили про вихід з кризи і про деяке зростання (в Україні — 4%). Але зростання цін у нашій країні вдарило по всіх. Ті, хто може дозволити собі дорогі покупки, приблизно відповідають середньому класу, а він у нас нестійкий. Зрушення вбік бідніших сталося практично за всіма категоріями», - констатував В.ПАНІОТТО.