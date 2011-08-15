Медиків стимулюватимуть доплатами, вищими, ніж сам оклад

В Україні розробляється нова система оплати праці медиків.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО в ході робочої поїздки до Дніпропетровської області, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

Зокрема, за словами міністра, поряд із тарифною ставкою (окладом медика) буде визначатися доплата за якість та об`єм роботи, яка може бути вищою, ніж сам оклад.

Як зазначив О.АНІЩЕНКО, це дасть змогу не лише збільшити заробітну плату медиків первинної ланки, а й зацікавити лікаря в кінцевому результаті - здоров`ї пацієнта.

У свою чергу перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, яка разом з главою МОЗ перебувала на Дніпропетровщині, додала, що зміни в галузі охорони здоров`я допоможуть людям відчути, що якість надання медичної допомоги стала кращою, а лікарям - що працювати стало легше.