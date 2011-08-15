П’яний хлопець вистрілив в обличчя своїй знайомій

У Дніпродзержинську п’яний 21-річний місцевий житель вистрілив в обличчя своєї знайомої ровесниці.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Зловмисник підійшов під балкон будинку потерпілої після 1-ї години ночі і почав голосно гукати її. Коли дівчина вийшла на балкон (на другому поверсі), між ними виникла сварка, в ході якої зловмисник витяг револьвер та здійснив постріл у бік дівчини.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів зловмисник був затриманий. Правоохоронці вилучили в нього дев’ятизарядний револьвер калібру 4 мм.

Слідчим відділом Заводського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (замах на вбивство).

Дівчина госпіталізована до реанімації.