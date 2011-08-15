ГО вдячні Президенту за посаду Уповноваженого з прав дитини

Громадські організації висловили подяку Президенту України Віктору Януковичу за запровадження у державі нової посади Уповноваженого Президента України з прав дитини (Указ Президента України від 11 серпня 2011 року № 811/2011).

Як зазначається у листі наданому УНІАН Благодійним фондом Ріната Ахметова "Розвиток України", завдяки діяльності відповідного Управління в країні буде забезпечено належні умови для реалізації громадянських, економічних, соціальних та культурних прав дітей.

У фонді підкреслюють, що окремим блоком є реалізація права дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах, на виховання в сім’ї. "На жаль, разом із посиленням інтернатної системи спостерігаються негативні тенденції, які можуть бути подолані завдяки повноваженням та діяльності Уповноваженого з прав дитини. Зокрема, розслідування скарг про порушення прав дитини, розгляд по справі від імені дитини, право вимагати від державних органів проведення моніторингу впливу законів та політики на дітей," - йдеться у документі.

"Від фонду та сектору неурядових організацій, які визначають основною цінністю виховання дитини у родині, висловлюємо сподівання на вирішення цих та інших проблем. Зі свого боку, ми й надалі будемо працювати у напрямку захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають у інтернатних закладах," - зазначено у листі.



