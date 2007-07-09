Половину киян не влаштовує якість медичних послуг (опитування)

54,5% киян не влаштовує якість медичних послуг у столиці. Такі дані опитування, проведеного соціологічною службою УНІАН.

Причому повністю влаштовує якість медичних послуг тільки 2,7% киян. В цілому влаштовує, але іноді не задоволені – 17,3%. 1,8% опитаних сказали, що якість послуг задовольняє їх виключно у державних медичних закладах, а 23,6% - виключно в приватних. Ще 29,1% респондентів якість медичних послуг загалом не влаштовує, проте на їхню думку зустрічаються певні лікарі, які роблять власну роботу дуже якісно; 25,5% киян якість медичних послуг у Києві зовсім не влаштовує.

Далі у киян запитували, чи доводилось їм доплачувати за медичні послуги. З’ясувалось, що жодного разу не доводилось оплачувати лише 0,7% опитаних; 18,2% сказали, що за власні кошти купують тільки ліки; 25,5% сплачують за медичні послуги тільки коли доводиться лягати у лікарню; 36,9% інколи доплачують навіть при оглядах. 13,4% опитаних відповіли, що завжди доплачують за медичні послуги; за 5,1% платить страхова кампанія. 0,2% відмовились відповідати на це запитання.