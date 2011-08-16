ЮНІСЕФ радий, що в Україні нарешті з'явився Дитячий омбудсман

Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) вітає створення посади Уповноваженого Президента з прав дитини в Україні.

Як повідомили УНІАН у представництві ЮНІСЕФ в Україні, Дитячий Фонд ООН високо оцінює роботу Президента, спрямовану на вирішення проблем у сфері захисту дітей, і вітає його ініціативу створити посаду Уповноваженого Президента України з прав дитини.

В ЮНІСЕФ вважають, що ця новостворена посада гармонійно доповнить існуючу структуру з захисту дітей, яка функціонує в межах інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також зміцнить механізм вирішення проблем у сфері захисту дітей в Україні та розширить можливості адвокації обох інститутів.

У Дитячому фонді також відзначають, що ідея створення інституту Дитячого омбудсмана набуває все більшої популярності у світі. Такі інститути сприяють максимально повній реалізації положень Конвенції ООН про права дитини, підтримують об’єднання зусиль задля просування прав дітей і сприяють розвитку ефективних незалежних інститутів з захисту дітей. «ЮНІСЕФ вважає, що введення посади Уповноваженого Президента України з прав дитини в межах Адміністрації Президента є важливим кроком уперед на шляху створення незалежного інституту омбудсмена з прав дітей в Україні»,- зазначають у представництві ЮНІСЕФ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Юрія ПАВЛЕНКА, колишнього міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту, своїм Уповноваженим з прав дитини.