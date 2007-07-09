У ПАР народилася дівчинка з чотирма ногами

У місті Полоквейн на північному сході ПАР народилася дівчинка з чотирма ногами. Про це повідомило агентство France Press.

Дівчинка, ім`я якої не називають, народилася 6 липня і лікарі відразу ж вирішили зробити їй операцію з видалення двох кінцівок. Вони сподіваються, що після неї вона повністю відновиться і зможе жити нормальним життям.

"Наші фахівці оглянули її і вірять, що вона виживе. Дитина реагує на все дуже добре", - сказав чиновник з місцевого департаменту Міністерства охорони здоров`я Футі Селоба.

Lenta.ru,РОСБАЛТ