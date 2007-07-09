У Рівненському діагностичному центрі відкрили ДНК-лабораторію

У рівненському обласному клінічному лікувально-діагностичному центрі ім. Віктора Поліщука віднині працює лабораторія ДНК-діагностики.

Це одна з десяти лабораторій такого високого рівня в Україні.

«Раніше для ДНК-діагностики потрібно було їхати в Київ або Львів, — зауважив завідувач централізованого відділення автоматизованої лабораторної діагностики діагностичного центру Олександр Кректун. — Відтепер це можна зробити і в Рівному. До того ж, набагато дешевше. Адже ми єдиний державний заклад, який має таке обладнання».

За словами пана Кректуна, за допомогою ДНК-діагностики можна діагностувати інфекційні, онкологічні та генетичні захворювання, ідентифікувати особистість, підібрати донора та реципієнта при пересадці органів і тканин, а також діагностувати генетично модифіковані продуктів.

Щоправда, тест на визначення батьківства у лабораторії Рівненського діагностичного центру робити права не мають.

ХайВей