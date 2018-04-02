Спека та грози - небезпечна погода: стежте за своїм тиском та пульсом

Спека, шквали, зливи – несприятливі для нашого здоров’я. Люди скаржаться на погане самопочуття – головні болі, втому, безсоння. Як собі зарадити в період нестабільної погоди, на що треба звернути увагу?

У період нестабільної погоди загострюються всі хронічні захворювання – гіпертонія, стенокардія, частіше виникають інфаркти міокарда. Тому хворим потрібно якоюсь мірою себе підстрахувати. Менше їсти, більше бувати на свіжому повітрі, але не в саму спеку. Хворі на гіпертонію мусять знати, що тиск у них повинен бути менший, ніж 140 на 90 рт. ст. І цей показник вже не ідеальний, але правильно підібраними препаратами його можна зменшити або просто підтримувати, щоб не зростав. Хто має тахікардію, мусить застосовувати арсенал різних препаратів, щоби пульс був менший, ніж 80 ударів на хвилину. Недарма кажуть: “Чим частіший пульс, тим коротше життя”. Скоріше виснажується серце.

Хворий зі стенокардією повинен переглянути свій спосіб життя. Якщо не приймати таблеток і не рухатися, то хвороба прогресує. Лікують і природні фактори. Зараз настав найсприятливіший час для загартовування, для збільшення фізичного навантаження, для схуднення і для лікування. Бо природні фактори так само лікують. Зараз можна більше ходити пішки, працювати на повітрі, вживати природні вітаміни. Але тут також треба бути уважним до себе, не можна довго перебувати на сонці у спеку, бо це шкодить здоров’ю. Коливання атмосферного тиску, перепади температур разом з так званими магнітними бурями, без сумніву, впливають на самопочуття людей, особливо метеозалежних, яких, на жаль, тепер більшість. Негативний вплив погодних умов завжди можна зменшити, порадившись з лікарем. Тут не можна давати якогось одного рецепту, бо препарати потрібно призначати індивідуально. Одним - заспокійливі, іншим – анальгетики, аспірин для розрідження крові тощо. Кожен мусить знати, в якій ситуації що саме йому допоможе. І добре пам’ятати, що, крім медикаментів, треба правильно організувати своє життя. Тобто людина повинна весь час прислухатися до свого організму, допомагати йому в боротьбі з недугою, а не шкодити собі.

На жаль, в Україні бракує освітніх медичних програм на телебаченні, радіо, у пресі. В Англії, наприклад, стоять бігборди, де зображена людина, що поклала долоню на ділянку серця. Отже, якщо затиснуло за грудиною, потрібно негайно викликати швидку допомогу. У нас в більшості людина залишається сама і довіряє порадам сусідів, знайомих, екстрасенсів. На жаль, ці поради на 96 відсотків – нераціональні. Тому не треба боятися йти до лікаря. Лікар дасть пораду саме вам, зважаючи на ваш індивідуальний стан, супутні захворювання тощо.

Підготувала Віра Онопко.