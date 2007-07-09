Розпочне роботу Всеукраїнський семінар «Інноваційні методи реабілітації жінок, хворих на рак молочної залози»

14-00 - Офіційне відкриття триденного Всеукраїнського семінару: «Інноваційні методи реабілітації жінок, хворих на рак молочної залози», організованого Всеукраїнською спілкою громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» за підтримки Міністерства праці та соціальної політики України (Пуща-Водиця, вул. Юнкерова, 38, санаторій «Славутич», (зупинка – 7-а лінія). Телефони: 425-81-91, 8 (095) 466-68-30, 425-81-91, 8 (067) 260-29-57, 8 (066) 734-46-25.

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