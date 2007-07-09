В УНІАН відбудеться прес-конференція „Чоловіки – партнери з усіх питань, що стосуються здоров’я”

11 липня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: „Чоловіки – партнери з усіх питань, що стосуються здоров’я”, присвячена Всесвітньому дню народонаселення. Будуть висвітлюватися ситуація із залученням чоловіків до партнерства з жінками у сфері захисту прав жінок, в т.ч. репродуктивних, боротьби з гендерною нерівністю, охорони здоров’я, в т.ч. статевого та репродуктивного та спільного планування сім’ї. Учасники: заступник директора Фонду Народонаселення ООН по Україні, д.м.н., професор, заслужений лікар України Борис Ворник, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України Елла Лібанова; заступник голови Державного комітету статистики України, заслужений економіст України Наталія Власенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 536-08-24; ukr@unfpa.org. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.