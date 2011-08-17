Погода на завтра

Завтра в Україні опади не очікуються, лише у Криму, Приазов`ї та східних областях короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви вітру 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 22°, на крайньому заході близько 10°; вдень 22-27°, у південній частині до 30°.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 23-26°, в районі Одеси 20°, у Дніпрі біля Києва 22°.