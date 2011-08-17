Забруднення нафтою акваторії Херсонського порту - незначне

Забруднення нафтою акваторії Херсонського річкового порту є незначним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Посилаючись на інформацію Державної екологічної інспекції Херсонської області, Мінекології інформує, що станом на 17.00 16 серпня нафтові плями у акваторії Херсонського річкового порту вже не виявлені.

На цей час представниками водної міліції встановлюється суб’єкт, дії якого призвели до надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, 16 серпня о 07.30 в районі 7-го причалу Херсонського річкового порту на акваторії р. Кошова Держінспекторами з охорони навколишнього природного середовища було виявлено нафтові плями, які поширились на довжину близько 1 км, шириною 20-25 м.

На місці події відділом інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції були відібрані проби поверхневої води під нафтовою плівкою. Також до роботи були залучені спеціалісти МНС та працівники порту.